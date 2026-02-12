Vertice Ue Draghi | Agire subito L’ex premier | l’economia peggiora È necessario fare investimenti

Draghi chiede di agire subito. L’ex premier avverte che l’economia peggiora e insiste sulla necessità di fare investimenti. A Bruxelles, i leader europei si rendono conto che bisogna cambiare, ma ancora non trovano la strada giusta. La pressione aumenta, e l’Italia si aspetta decisioni concrete.

Bruxelles, 12 febbraio 2026 – L’Unione europea ha capito che deve cambiare e che il tempo è poco. Il problema è come farlo. Per il momento, si è deciso di riunirsi in maniera informale prima dei Consigli ufficiali per arrivare a Bruxelles con posizioni già allineate. Di certo, l’ipotesi di un’ Europa a due velocità, un tempo osteggiata da tutti, ora non è più un tabù. Il Club di Bruxelles sembra pronto ad andare con un gruppo trainante, dove però bisogna trovare un compromesso fra le esigenze di ognuno. Gli ex premier italiani, Mario Draghi ed Enrico Letta, che hanno presentano le loro relazioni, entrambe molto apprezzate, puntano su mercato unico e rilancio economico, Italia e Germania confermano la loro sinergia per quanto riguarda l’accelerazione della competitività, mentre il presidente Macron apre agli Eurobond. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mario Draghi mette in guardia l’Europa: l’economia italiana e dell’UE si deteriora rapidamente.

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

Vertice Ue, Draghi: Agire subito. L’ex premier: l’economia peggiora. È necessario fare investimentiL’appello di Enrico Letta: il mercato unico è la miglior risposta a Trump. La presidente del Consiglio: Nell’Unione europea le alleanze sono variabili ... quotidiano.net

Vertice Ue. L’allarme di Draghi: «L’economia peggiora, è urgente agire»Anche la Spagna si schiera a favore di Eurobond e debito comune ma protesta con Roma: «Esclusi dal pre-vertice» ... ilsole24ore.com

Vertice Ue competitività: Draghi e Letta spingono per il mercato unico x.com

Al vertice di Alden Biesen, Meloni promuove l'asse con la Germania sulla competitività di cui hanno discusso i 27. Draghi e Letta ripetono l'allarme sul declino economico dell'Ue, sollecitando a spingere su mercato unico e debito comune #EuropeNews - facebook.com facebook