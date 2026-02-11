Dal 1° gennaio 2026, le retribuzioni minime per colf, badanti e baby sitter salgono. Oggi al Ministero del Lavoro sono state firmate le nuove tabelle e i salari sono stati aggiornati, coinvolgendo le principali sigle di categoria. La decisione arriva dopo mesi di trattative tra le associazioni di categoria e i sindacati.

Roma, 11 febbraio 2026 – Aumenta il minimo retributivo per colf, badanti e baby sitter. Le nuove tabelle sono state firmate oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. I nuovi importi, validi a partire dal 1° gennaio di quest’anno, tengono conto sia delle determinazioni previste dal rinnovo del CCNL siglato a novembre 2025, sia della rivalutazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo al 90%, come previsto dalle norme contrattuali per l’adeguamento annuale. Essendo retroattivi, tali valori si applicano anche alle retribuzioni già corrisposte nel mese di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Lavoro domestico: nuove retribuzioni orarie per colf e badanti dal 1° gennaio 2026

Approfondimenti su Lavoro Domestico

Questa mattina al ministero del Lavoro è stato deciso di alzare le retribuzioni minime per chi lavora come badanti e baby sitter.

Le famiglie italiane spendono circa 13,4 miliardi di euro all’anno per colf e badanti.

Ultime notizie su Lavoro Domestico

Argomenti discussi: Nuovo CCNL lavoro domestico 2026, fino a 500 euro in più al mese per badanti: stipendio e tariffa oraria; Lavoro domestico nel 2026: contributi, paga oraria e novità; Colf, badanti e babysitter: perché nel 2026 aumentano i costi per le famiglie italiane; Lavoratori domestici: aggiornati i contributi per il 2026.

“Questo libro esamina le relazioni sociali che hanno reso fare le pulizie un lavoro faticoso, razzializzato, genderizzato e mal pagato, ma comunque necessario per il funzionamento di qualsiasi società. Se rifiutare il lavoro domestico assegnato per tutta la vita a - facebook.com facebook