Lavori in corso sull' A26 autostrada chiusa di notte tra Arona e Baveno

Proseguono i cantieri sull'A26 e tornano le chiusure notturne.Per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie, infatti, il tratto di autostrada compreso tra Arona e Baveno, in direzione Gravellona Toce, sarà chiuso per due notti: dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 dicembre e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it