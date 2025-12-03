Lavori in corso sull' A26 autostrada chiusa di notte tra Arona e Baveno
Proseguono i cantieri sull'A26 e tornano le chiusure notturne.Per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie, infatti, il tratto di autostrada compreso tra Arona e Baveno, in direzione Gravellona Toce, sarà chiuso per due notti: dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 dicembre e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
I lavori sono in corso e mentre le #Nuove #Rodari di #Somma prendono forma, spuntano le #immagini che offrono un’idea di come sarà la scuola primaria - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso per una notte tratto della A26 - Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Olimpia", dalle 22 di giovedì 27 alle 6 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra ... Riporta rainews.it
Lavori in corso sulla Flaminia: "Pericoli e disagi a Strettura" - A lanciare il grido d’allarme per ripristinare gli standard di sicurezza stradale nella frazione di Strettura è Forza Italia ... Si legge su lanazione.it
Sette mesi di lavori sul ponte di corso Giulio Cesare: strada ristretta, tram 4 sostituito da bus - Ponte Ferdinando di Savoia, quello che si incontra percorrendo corso Giulio Cesare e che passa sul torrente Stura, sarà sottoposto a sette mesi di cantieri. Segnala torino.repubblica.it