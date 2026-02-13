Lavori nel potabilizzatore di Sedini diversi comuni senz’acqua

Il potabilizzatore di Sedini ha subito un guasto, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diversi comuni del Nord Sardegna. La mancanza di approvvigionamento idrico mette in difficoltà le famiglie e i turisti che soggiornano nella zona. La riparazione, prevista come intervento programmato, ha avuto un imprevisto che ha lasciato senza acqua molte abitazioni e attività commerciali, creando disagi evidenti in un periodo di alta stagione turistica.

Sedini e il Nord Sardegna a Secco: Interruzione Idrica Programmata Mette a Rischio Residenti e Turismo. Una programmazione di manutenzione alla cabina elettrica del potabilizzatore di Sedini, in Sardegna, comporterà un'interruzione del servizio idrico per diverse località del nord dell'isola a partire da martedì 17 febbraio. I comuni di Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau e La Maddalena, insieme alle loro frazioni, saranno interessati dal blocco, che mira a garantire la continuità operativa dell'impianto di potabilizzazione di Pedra Majore. L'intervento, gestito da Abbanoa, solleva preoccupazioni in vista dell'avvicinarsi della stagione turistica e mette in luce la fragilità delle infrastrutture idriche regionali.