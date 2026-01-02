Oltre 30 comuni in provincia di Roma resteranno senz' acqua

A causa di interventi di manutenzione all'acquedotto del Simbrivio, oltre 30 comuni della provincia di Roma saranno senz'acqua per circa 24 ore. La misura è necessaria per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema di distribuzione. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività quotidiane e di mantenere a disposizione scorte d'acqua.

L'acquedotto del Simbrivio necessità di importanti interventi di manutenzione. E così numerosi comuni dell'area metropolitana di Roma dovranno restare senz'acqua per ventiquattr'ore. Sospensione idrica in provincia di RomaL'avviso è stato diramato da Acea Ato 2, e prevede lo stop all'erogazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Oltre 30 comuni in provincia di Roma resteranno senz'acqua Leggi anche: Lungo intervento di riparazione all'acquedotto Verde: 17 comuni della provincia restano senz'acqua Leggi anche: Guasto acqua a Roma oggi: ecco perché in molti restano senz’acqua Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; L’Asti-Cuneo è interamente percorribile; Nel 2025, oltre 29 tonnellate di rifiuti raccolti e 4 Comuni Plastic Free; Dal Mit oltre 723mila euro per le strade di sei piccoli Comuni in Veneto. Lombardia, via libera al bilancio: oltre 30 miliardi di risorse e interventi mirati per la provincia di Varese - Sanità, infrastrutture, sicurezza del territorio e welfare al centro della manovra. laprovinciadivarese.it

Tassa di soggiorno 2024, oltre 30 milioni a 47 comuni e +300% - In Sardegna sono 47 i comuni, il 15% dei 377 totali, che applicano l'imposta di soggiorno che nel 2024 ha fruttato alle casse di queste amministrazioni 30. ansa.it

Oltre 4mila pasti distribuiti a famiglie e anziani soli in nove Comuni - Il progetto coinvolte Stradella e altri otto Comuni (Montù Beccaria, Bosnasco, Zenevredo, Colli Verdi, ... laprovinciapavese.gelocal.it

TOSCANA: NEL 2025 OLTRE 29 TONNELLATE DI RIFIUTI RACCOLTI E 4 COMUNI PLASTIC FREE Con 108 eventi organizzati, oltre 1.700 volontari coinvolti e quasi 30 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, la Toscana conferma anche nel 2025 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.