Lavori all'acquedotto San Clemente senz'acqua 7 comuni nel Napoletano per 2 giorni | le strade con le autobotti
Da questa mattina, sette comuni nel Napoletano si trovano senza acqua. La società Gori ha avviato lavori all'acquedotto San Clemente e ha deciso di interrompere l’erogazione idrica per due giorni. Le zone interessate sono Casalnuovo, Sant’Anastasia, Pomigliano d’Arco, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia. Per garantire ai cittadini l’approvvigionamento, sono state posizionate autobotti nelle aree più colpite. La situazione crea disagi, ma i lavori sono necessari
La società Gori ha comunicato che per lavori all'acquedotto San Clemente ci saranno interruzioni idriche a Casalnuovo, Sant'Anastasia, Pomigliano d'Arco, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su San Clemente
Prenestino senz’acqua, caos e disagi: code alle autobotti, supermercati presi d’assalto: “Taniche finite”
Il quartiere Prenestino si trova nel caos.
Chiude l’acquedotto del Serino per lavori, stop erogazione e disagi tra Sannio, Casertano e Napoletano per 4 giorni
Ultime notizie su San Clemente
Argomenti discussi: Rubinetti a secco per sette ore: lavori all'acquedotto, mattinata di disagi; Lavori Publiacqua via San Gallo; Lavori di Acquedotto Pugliese: sospensione idrica a San Vito dei Normanni e riduzione di pressione a Oria; Reggia di Caserta, avviati i lavori all’Acquedotto Carolino e alle Sorgenti del Fizzo.
Lavori all’acquedotto San Clemente, senz’acqua 7 comuni nel Napoletano per 2 giorni: le strade con le autobottiLa società Gori ha comunicato che per lavori all'acquedotto San Clemente ci saranno interruzioni idriche a Casalnuovo, Sant'Anastasia, Pomigliano d'Arco ... fanpage.it
Acquedotto Carolino e sorgenti del Fizzo: via ai lavori finanziati dal PnrrStanziati 25 milioni di euro per Giardini reali, tutela del Bosco e della tenuta San Silvestro ... msn.com
BELLINZAGO NOVARESE (NO), gennaio 2026. Visita alla Chiesa parrocchiale di S. Clemente, opera dell'architetto Alessandro Antonelli. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.