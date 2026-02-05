Lavori all'acquedotto San Clemente senz'acqua 7 comuni nel Napoletano per 2 giorni | le strade con le autobotti

Da questa mattina, sette comuni nel Napoletano si trovano senza acqua. La società Gori ha avviato lavori all'acquedotto San Clemente e ha deciso di interrompere l’erogazione idrica per due giorni. Le zone interessate sono Casalnuovo, Sant’Anastasia, Pomigliano d’Arco, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia. Per garantire ai cittadini l’approvvigionamento, sono state posizionate autobotti nelle aree più colpite. La situazione crea disagi, ma i lavori sono necessari

