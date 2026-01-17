Lavori per la realizzazione della Circumvallazione della frazione Comune avvia le procedure di esproprio

Il Comune di Sessa Aurunca ha avviato le procedure di esproprio per la realizzazione della Circumvallazione nella frazione di San Castrese. Il responsabile del settore utilizzo del territorio ha formalizzato le pratiche necessarie, consentendo l’avvio dei lavori pubblici previsti per il miglioramento della viabilità locale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona, nel rispetto delle normative vigenti.

Il responsabile del settore utilizzo del territorio del comune di Sessa Aurunca ha avviato le procedure per l'esproprio in vista dei lavori per la realizzazione della Circumvallazione della frazione di San Castrese. L'amministrazione comunale si è attivata per risolvere il problema della congestione del traffico nella frazione di San Castrese. L'obiettivo principale è quello di potenziare la rete stradale urbana e periurbana in prossimità della Sp 81 e il centro di San Castrese al fine di servire la popolazione residente di infrastrutture e servizi che meglio servono le esigenze territoriali consentendo un flusso più scorrevole alla popolazione 0in transito0 specialmente nei periodi estivi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

