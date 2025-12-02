Ex Inter Onana fuori dal Camerun per la Coppa d’Africa | esclusione clamorosa dopo mesi difficili

Inter News 24 Ex Inter, Onana escluso dalla Coppa d’Africa: dal flop allo United al prestito al Trabzonspor, ora un nuovo strappo con Eto’o. L’esclusione di André Onana, ex portiere dell’ Inter, dalla lista dei convocati del Camerun per la prossima Coppa d’Africa rappresenta l’ennesima tappa di un percorso complicato, iniziato proprio dopo l’addio ai nerazzurri. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, conferma un rapporto ormai logorato con la Federazione guidata da Samuel Eto’o, già deteriorato ai tempi del Mondiale 2022, quando il classe 1996 era stato allontanato per motivi disciplinari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ex Inter, Onana fuori dal Camerun per la Coppa d’Africa: esclusione clamorosa dopo mesi difficili

