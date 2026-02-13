Lavia | Aspettavo con ansia di vivere questo momento

Lavia ha dichiarato di aver aspettato con ansia di vivere questo momento, mentre il recupero e il rientro in campo rappresentano traguardi importanti nella CEV Champions League. In un entusiasmante incontro della Pool A, le tensioni e l’orgoglio hanno caratterizzato il match, testimoniando la determinazione delle squadre coinvolte.

In un entusiasmante incontro della Pool A della CEV Champions League, le tensioni e l'orgoglio si sono mescolati in un match caratterizzato da significativi ritorni e prestazioni di rilievo. La vittoria di Trento in trasferta, presso la Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, ha rappresentato un momento di grande soddisfazione sia per il team che per i singoli protagonisti, espressi successivamente attraverso dichiarazioni cariche di emozione e determinazione. Daniele Lavia, che aveva affrontato un grave infortunio alla mano tenutosi per diversi mesi, ha finalmente rivisto il campo in una partita ufficiale.

