Ambrosini sul derby | Il Milan è questo non cambierà Contro l’Inter mi aspettavo questo

Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini ha parlato a Cronache di Spogliatoio di quanto successo nel derby. LA VITTORIA DEL MILAN NEL DERBY – Il Milan anche con le piccole non cambierà, anche se Allegri ha detto che proverà ad alzare la pressione. Quando hai dentro lo spogliatoio le conferme coi risultati, cresce l’autostima. Vinci soffrendo con Roma, Napoli, derby, cresce questa certezza di potercela. Lunghissima, sarà molto complicato, ma si può fare. Mi aspettavo una pressione ancora più feroce dell’Inter, vista la partita con la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ambrosini sul derby: «Il Milan è questo, non cambierà. Contro l’Inter mi aspettavo questo»

Leggi anche questi approfondimenti

Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del derby e della scelta Carlos Augusto a destra - facebook.com Vai su Facebook

#Ambrosini: "Milan vincente contro le big? Non è più un caso. Il merito di #Allegri ..." #SempreMilan #milan #InterMilan #derby Vai su X

Ambrosini sul derby: "Oggi la rivalità non è la stessa, per come noi vivevamo il senso di appartenenza" - Massimo Ambrosini ha parlato così del derby di Milano a Cronache di Spogliatoio: "Se tu mi parli di derby, il primo flash era la rivalità che c'era, l'odio calcistico ... Riporta msn.com

Milan, l’ex rossonero non ci sta: “Ai nostri tempi era diverso il derby” - Ha fatto la sua storia calcistica con la maglia del diavolo, vivendo derby indimenticabili. Scrive spaziomilan.it

Ambrosini e la rivalità nel derby: "L'odio calcistico è sempre stato sano" - Questo un estratto: "Se tu mi parli di derby, il primo flash era la rivalità che ... Si legge su milannews.it