A 20 anni sono stata colpita da un attacco ischemico transitorio | un mal di testa improvviso Annientata dal dolore era l’emicrania con aura | così Barbara Tabita
Barbara Tabita, nota attrice di fiction come “I Cesaroni” e “Sicilia Express”, ha raccontato di aver avuto un attacco ischemico transitorio a soli 20 anni. Un mal di testa improvviso e forte l’ha colpita, e per lei si è trattato di un’emicrania con aura che l’ha lasciata senza energie. La sua testimonianza mette in luce quanto questi attacchi possano essere improvvisi e debilitanti, anche in giovane età.
L’attrice Barbara Tabita, popolare al grande pubblico grazie a diverse produzioni come ad esempio “I Cesaroni”, “Il 7 e l’8” e l’ultimo film di Ficarra e Picone “Sicilia Express”, a Il Corriere della Sera ha raccontato di avere l’emicrania con aura che l’ha “annientata” e creato non pochi problemi. “Ho sempre avuto un carattere positivo, solare e quando sono stata raggiunta da questo fulmine a ciel sereno è stato un vero tsunami. A 20 anni sono stata colpita da un TIA, un attacco ischemico transitorio: – ha affermato – un mal di testa improvviso, emicrania aura scoprirò in seguito. Le mie parole erano sconnesse, desideravo dire una cosa e ne dicevo un’altra, era impossibile comprendermi, ero bloccata in un corpo che non riusciva a esprimersi e io ero cosciente di questa mio incomprensibile linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Barbara Tabita
“I mal di testa erano sempre più violenti, non passavano nemmeno col cortisone. La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”: il racconto di Barbara Tabita
