Latte made in Fvg tra le innovazioni un collare Gps per gli animali

In Friuli Venezia Giulia, la produzione di latte sta cambiando grazie a nuove tecnologie, come il collare GPS per gli animali. Questa innovazione aiuta gli allevatori a monitorare più facilmente i propri animali durante l’alpeggio, evitando che escano dai pascoli. La regione sperimenta anche sistemi di recinzione virtuale, che permettono di gestire meglio le mandrie senza recinzioni fisiche. Parallelamente, le aziende zootecniche stanno studiando come rendere più sostenibili le proprie attività e migliorare le lavorazioni del latte.

Lo studio sperimentale per una migliore gestione delle azienda che lavorano il latte, finanziato dalla Regione, è stato realizzato con la collaborazione delle Università di Udine e di Firenze La sperimentazione di strumenti della zootecnia di precisione, come la recinzione virtuale (Virtual fencing), per una miglior gestione della mandria in alpeggio, lo studio della sostenibilità delle aziende zootecniche regionali e, infine, la valutazione delle lavorazioni lattiero casearie, individuando punti di forza e di debolezza del processo produttivo. Si è basato su questi tre interventi il Progetto sperimentale per un sistema integrato di gestione delle aziende zootecniche da latte, iniziativa triennale promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia che rientra nel programma Sissar 2022 2025 (Sistema Integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale), lo strumento con cui l’Amministrazione regionale sostiene ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agricolo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Ministero ha diffuso le linee guida per il nuovo Liceo del Made in Italy.

Giorgio Panariello e Tecla Insolia sono le prime voci italiane confermate per il nuovo film Disney Pixar

Coldiretti celebra giornata latte, mille aziende in Fvg(ANSA) - TRIESTE, 1 GIU - Una giornata simbolica per riflettere sull'importanza del comparto lattiero-caseario, in termini economici, ma con il riferimento primario della salute del consumatore, ... tg24.sky.it

Terzo set asciugamani DMC latte personalizzato, ricamo floreale handmade. Spugna premium 500g! Disponibile online/negozio https://www.merceriacreativaandrano.it/prodotto/set-asciugamani-dmc-linge-de-bain-ricamato-latte/ Info e ordini: 329 1161915 - facebook.com facebook