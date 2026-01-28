Orientamenti ministeriali per il Liceo del Made in Italy | indicazioni su struttura contenuti e innovazioni Il documento per le scuole

Il Ministero ha diffuso le linee guida per il nuovo Liceo del Made in Italy. Il documento spiega come strutturare le scuole, quali contenuti proporre e quali innovazioni introdurre. Le scuole potranno così iniziare a organizzarsi seguendo queste indicazioni, che puntano a valorizzare il patrimonio italiano attraverso un percorso formativo specifico.

Un documento curato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione introduce materiali pensati per accompagnare l’avvio e lo sviluppo del Liceo del Made in Italy. La pubblicazione si rivolge in particolare alle scuole secondarie superiori che hanno già attivato il percorso o che ne stanno valutando l’inserimento nella propria offerta formativa. Gli Orientamenti si articolano in due sezioni principali. La prima propone una lettura normativa e culturale del nuovo liceo, con riferimenti diretti alla legge istitutiva e alla cornice regolativa collegata. Viene messa in rilievo la vocazione interdisciplinare e orientativa del percorso, l’inserimento delle scienze economiche e giuridiche con uno sguardo rivolto ai comparti strategici del Made in Italy, l’acquisizione di competenze imprenditoriali e l’apertura verso dinamiche internazionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

