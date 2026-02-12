Oggi l’assessora regionale Cristina Manetti ha visitato alcune località del Valdarno, facendo tappa a Loro Ciuffenna e San Giovanni. La visita fa parte di un giro più ampio che la sta portando in diverse zone della Toscana, con l’obiettivo di incontrare cittadini e promuovere iniziative culturali. La Manetti ha incontrato amministratori locali e cittadini, ascoltando le loro esigenze e presentando i progetti in cantiere. La sua presenza ha suscitato interesse tra la gente, che si è mostrata soddisfatta delle visite e delle parole dell’assessora.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Prosegue il tour toscano dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti. Dopo le tappe di Pieve Santo Stefano, Cortona e Pienza, oggi sarà nel Valdarno con tre appuntamenti a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno. Un percorso che continuerà anche nelle prossime settimane, toccando città e borghi di tutta la regione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e di rafforzare il ruolo della cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo dei territori. «La nostra è una regione in cui la cultura è diffusa, viva e radicata nei luoghi – ha dichiarato Manetti – e proprio per questo può diventare un volano fondamentale per le economie locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi l’assessora regionale Manetti in Valdarno: tappe anche a Loro Ciuffenna e San Giovanni

Approfondimenti su Manetti Valdarno

Questa mattina l’assessora regionale Cristina Manetti ha incontrato i rappresentanti di Cortona per discutere delle prossime iniziative culturali.

