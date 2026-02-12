Cultura diffusa Manetti a Reggello Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno
Cristina Manetti visita Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per parlare di cultura. L’assessora regionale si ferma nei piccoli borghi, incontrando le amministrazioni locali e aggiornandosi sui progetti di valorizzazione e reti teatrali diffusi. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’arte come motore della comunità, puntando sulla centralità dei teatri e sulla promozione dei luoghi meno noti.
Arezzo, 12 febbraio 2026 – Valorizzazione dei piccoli borghi, rete dei teatri diffusi e centralità dell’arte come motore di comunità: questi i temi al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita oggi a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per fare il punto sui principali progetti culturali e sulle prospettive di collaborazione con le amministrazioni locali. Un percorso che ha toccato luoghi simbolo della cultura diffusa toscana e che ha incluso anche un incontro speciale con Beatrice Monti von Rezzori, fondatrice della Fondazione Santa Maddalena, residenza internazionale per scrittori che dal 2007 organizza il Premio Gregor von Rezzori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
