cultura diffusa manetti a reggello loro ciuffenna e san giovanni valdarno

Cristina Manetti visita Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per parlare di cultura. L’assessora regionale si ferma nei piccoli borghi, incontrando le amministrazioni locali e aggiornandosi sui progetti di valorizzazione e reti teatrali diffusi. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’arte come motore della comunità, puntando sulla centralità dei teatri e sulla promozione dei luoghi meno noti.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Valorizzazione dei piccoli borghi, rete dei teatri diffusi e centralità dell’arte come motore di comunità: questi i temi al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita oggi a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per fare il punto sui principali progetti culturali e sulle prospettive di collaborazione con le amministrazioni locali. Un percorso che ha toccato luoghi simbolo della cultura diffusa toscana e che ha incluso anche un incontro speciale con Beatrice Monti von Rezzori, fondatrice della Fondazione Santa Maddalena, residenza internazionale per scrittori che dal 2007 organizza il Premio Gregor von Rezzori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi l’assessora regionale Cristina Manetti ha visitato alcune località del Valdarno, facendo tappa a Loro Ciuffenna e San Giovanni.

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Oggi l’assessora regionale Manetti in Valdarno: tappe anche a Loro Ciuffenna e San GiovanniL’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e di rafforzare il ruolo della cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo dei territori. msn.com

