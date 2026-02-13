Il sindaco di una città italiana ha lanciato un appello urgente dopo che il fiume è esondato, causando l’evacuazione di alcune abitazioni. Le piogge intense delle ultime ore hanno riempito il corso d’acqua oltre i livelli di sicurezza, minacciando le case vicine agli argini. Molti residenti sono stati invitati a lasciare subito le loro abitazioni per evitare pericoli. Le nuvole scure e il cielo plumbeo segnalano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, che ha aggravato la situazione di emergenza.

Le nuvole si sono fatte improvvisamente pesanti e il cielo ha assunto quel colore plumbeo che non promette nulla di buono per chi vive a ridosso degli argini. Per ore il suono della pioggia battente ha scandito il tempo della preoccupazione, trasformando i piccoli rivoli in flussi inarrestabili di fango e detriti. Quando il mormorio costante del corso d’acqua si è trasformato in un ruggito sordo, la paura ha preso il sopravvento sulla rassegnazione. Gli abitanti hanno iniziato a osservare le strade trasformarsi in specchi d’acqua scura, mentre la consapevolezza di dover abbandonare tutto in pochi minuti si faceva strada tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lasciate subito le abitazioni”. Allarme in Italia, il fiume esonda: appello drammatico del sindaco

Maltempo in Calabria, a Cosenza il fiume Campagnano è esondato a causa delle piogge intense che da giorni non smettono di cadere, allagando strade e case nelle zone più basse.

A causa delle persistenti piogge che interessano Roma e il Lazio, le banchine del Tevere sono state chiuse per il rischio di acqua alta.

