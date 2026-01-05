Continua a piovere a Roma | chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta esonda il fiume Aniene

A causa delle persistenti piogge che interessano Roma e il Lazio, le banchine del Tevere sono state chiuse per il rischio di acqua alta. L’esondazione del fiume Aniene, registrata a Tor Cervara e Pontelucano a Tivoli, ha contribuito all’aggravarsi della situazione. Le condizioni meteorologiche continuano a preoccupare, con conseguenti danni e disagi nella regione.

Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie - Il maltempo continua a colpire Roma e la sua provincia e anche per oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni indicano piogge diffuse e rovesci per l’inter ... etrurianews.it

E la storia continua … questa volta evidentemente servivano le luci …oltre ad aver distrutto gli alberi …. Incominceranno a piovere denunce! Complimenti all’artista! - facebook.com facebook

