Continua a piovere a Roma | chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta esonda il fiume Aniene
A causa delle persistenti piogge che interessano Roma e il Lazio, le banchine del Tevere sono state chiuse per il rischio di acqua alta. L’esondazione del fiume Aniene, registrata a Tor Cervara e Pontelucano a Tivoli, ha contribuito all’aggravarsi della situazione. Le condizioni meteorologiche continuano a preoccupare, con conseguenti danni e disagi nella regione.
Maltempo incessante da giorni a Roma e nel Lazio, si contano i danni. Esondando l'Aniene a Tor Cervara e a Pontelucano, a Tivoli. Chiuse le banchine del Tevere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meteo Roma, quando smetterà di piovere? Le previsioni: il maltempo e l'ipotesi neve - Anche oggi, 5 gennaio, la pioggia continua a cadere incessante su Roma.
Maltempo senza tregua a Roma: alberi caduti, strade chiuse e disagi su strade e ferrovie - Il maltempo continua a colpire Roma e la sua provincia e anche per oggi, lunedì 5 gennaio, le previsioni indicano piogge diffuse e rovesci per l'inter ...
