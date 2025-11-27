Mamma si barrica in casa con i figli a processo per sequestro di persona e maltrattamenti
LORETO - Per due giorni è rimasta chiusa in casa, con i suoi due figli piccoli in età da asilo. Quando i carabinieri hanno aperto la porta, dopo un blitz, hanno trovato i bambini nudi, il riscaldamento al massimo, sporcizia dappertutto e l’aria irrespirabile. Protagonista una mamma di 40 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
