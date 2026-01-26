Bloccato da una grave patologia all'anca e ritenuto inoperabile recupera mobilità con intervento al Ruggi di Salerno

Un intervento presso l'ospedale Ruggi di Salerno ha permesso a un uomo con gravi problemi all’anca di recuperare mobilità, dopo che altri centri si erano rifiutati di intervenire. La procedura ha rappresentato una soluzione efficace per una condizione considerata inoperabile, offrendo nuove possibilità di movimento e qualità di vita.

L'uomo aveva le anche completamente bloccate, tutti gli altri ospedali si erano rifiutati di operare ritenendolo troppo rischioso. Con le anche bloccate e ritenuto inoperabile, recupera mobilità con intervento al Ruggi di Salerno In presenza di anche gravemente bloccate e con altri ospedali che avevano rifiutato l'intervento, l'uomo ha potuto recuperare mobilità grazie a un intervento al Ruggi di Salerno, dimostrando l'importanza di strutture specializzate in casi complessi. Ruggi, restituita la mobilità ad un paziente affetto da anchilosi bilaterale dell'anca L'équipe di Ortotraumatologia dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, guidata dal dottor Mauro Nese, ha eseguito con successo un intervento complesso per trattare l'anchilosi bilaterale dell'anca.

