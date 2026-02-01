Battiato tra arte e suono | l’evoluzione di un genio alla prova del Maxxi

Franco Battiato torna a vivere con una mostra al MAXXI di Roma. L’esposizione ripercorre il suo percorso tra musica, pittura e cinema, mostrando come abbia sempre mescolato le diverse forme d’arte. I visitatori possono vedere da vicino le sue opere e ascoltare le sue canzoni più celebri, in un viaggio tra innovazione e sperimentazione. La mostra mette in luce l’unicità di un artista che ha sfidato i confini tra i generi, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale italiano.

Franco Battiato, l’artista che ha ridefinito i confini tra musica, pittura, cinema e pensiero filosofico, torna in vita attraverso un’esperienza immersiva al MAXXI di Roma. La mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”, aperta al pubblico dal 1° febbraio 2026 e in programma fino al 26 aprile, non è un semplice omaggio postumo, ma un viaggio attraverso le molteplici identità di un uomo che ha vissuto più vite in una sola esistenza. Nata da un’idea del Ministero della Cultura e curata da Giorgio Calcara insieme alla nipote Grazia Cristina Battiato, l’esposizione si snoda tra documenti d’archivio, filmati, dipinti, strumenti musicali, manifesti e oggetti personali, ricostruendo con precisione l’evoluzione di un’opera che non si ferma mai a un solo genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

