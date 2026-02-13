Largo tartarugato da portare con una coda bassa Spccava nelle foto dei paparazzi sui capelli biondissimi della moglie di i Kennedy Jr E ora è tornato

Largo, tartarugato e con una coda bassa, il cerchietto ha fatto il suo ritorno sulle teste di molte celebrità, tra cui la moglie di Kennedy Jr., immortalata dai paparazzi con i capelli biondissimi e il accessorio vintage in testa. Questa volta, l’oggetto si distingue per la sua forma più grande e il design più marcato rispetto agli anni Novanta, quando era un vero simbolo di moda tra le giovani.