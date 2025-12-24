Amanda Bynes rivela | 13 kg in meno con Ozempic per apparire meglio nelle foto dei paparazzi
Amanda Bynes ha condiviso con i suoi follower su Instagram un aggiornamento significativo sul suo percorso di perdita di peso, rivelando di aver perso circa 13 kg grazie all’utilizzo di Ozempic. L’ex attrice e star televisiva, 39 anni, ha pubblicato nelle sue Stories una foto scattata dai paparazzi mentre camminava per le strade di Los Angeles, accompagnata da un messaggio che fa capire cosa c’è dietro le sue motivazioni. Amanda bynes story pic.twitter.comxGuU2gO2vZ — *¸?Ali?¸* (@Alirexia444) December 23, 2025 “Di solito non mi piacevano le foto dei paparazzi perché pesavo 82 kg, ma ora ho perso 13 kg con Ozempic “, ha scritto Bynes. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Amanda Bynes è passata dall'essere una delle star più amate di Nickelodeon ad affrontare difficili episodi di salute mentale e dipendenze. La sua trasformazione radicale ha acceso teorie e commenti su ciò che ha vissuto durante i suoi anni nell'industria, in p - facebook.com facebook
