A due mesi dal referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, invita i cittadini a informarsi e a partecipare alle urne. Sottolinea l’importanza dell’autonomia dei giudici come elemento fondamentale per un sistema giuridico equilibrato e indipendente. È un momento di riflessione e responsabilità civica, in cui ogni voto contribuisce a definire il futuro della giustizia in Italia.

A due mesi dal referendum sulla Giustizia, con il voto previsto per il 22 e il 23 marzo, il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, pone un doppio invito. Da un lato, quello di informarsi e capire «la posta in gioco». Dopo, l’importanza di partecipare e quindi di andare a votare. Zuppi, introducendo i lavori al Consiglio episcopale permanente, ha ricordato il «clima generale di disimpegno, che affiora ogni volta che siamo convocati alle urne». Per questo, ha aggiunto, «sentiamo l’esigenza di ribadire l’importanza della partecipazione». «Tutti noi parteciperemo, perché corresponsabili del bene comune del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Referendum, Zuppi: «Informatevi e andate a votare. L'autonomia dei giudici è essenziale»

