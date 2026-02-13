Landini condanna chi va in piazza coperto e con violenza. Il leader della CGIL sottolinea che queste azioni non rappresentano la protesta democratica e ribadisce la sua condanna, anche se riconosce che la rabbia dei giovani in Italia sta crescendo.

ROMA – “Io condanno chiunque manifesta a volto coperto, con violenza. Sono cose che non vanno fatte, hanno la nostra condanna, anzi vanno contro chi vuole manifestare democraticamente”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a ‘Piazzapulita’, in onda stasera su La7 rispondendo a una domanda sui molti riferimenti da parte di esponenti del governo alle Br e al terrorismo. “Vedo da parte del governo un tentativo di strumentalizzare una situazione e il terrorismo e le Brigate rosse sono un altro mondo, un’altra situazione. Vedo la strumentalità di parlare di queste cose per non parlare dei disastri che ci sono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Landini: “Condanno chi va in piazza con il volto coperto ma la rabbia dei giovani cresce nel nostro Paese”

