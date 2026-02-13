Landini | Condanno chi va in piazza con il volto coperto ma la rabbia dei giovani cresce nel nostro Paese
Landini condanna chi va in piazza coperto e con violenza. Il leader della CGIL sottolinea che queste azioni non rappresentano la protesta democratica e ribadisce la sua condanna, anche se riconosce che la rabbia dei giovani in Italia sta crescendo.
ROMA – “Io condanno chiunque manifesta a volto coperto, con violenza. Sono cose che non vanno fatte, hanno la nostra condanna, anzi vanno contro chi vuole manifestare democraticamente”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a ‘Piazzapulita’, in onda stasera su La7 rispondendo a una domanda sui molti riferimenti da parte di esponenti del governo alle Br e al terrorismo. “Vedo da parte del governo un tentativo di strumentalizzare una situazione e il terrorismo e le Brigate rosse sono un altro mondo, un’altra situazione. Vedo la strumentalità di parlare di queste cose per non parlare dei disastri che ci sono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Landini Roma
La comunità iraniana in piazza a Bari: "Non possiamo restare indifferenti a quanto accade nel nostro Paese"
La comunità iraniana di Bari si riunisce in piazza per esprimere solidarietà e preoccupazione riguardo alle proteste in corso nel loro paese d'origine.
Coperto il volto dell’angelo con le fattezze di Meloni: le immagini dei lavori nella chiesa
Dopo le polemiche di questi giorni, i lavori nella chiesa di San Lorenzo in Lucina hanno fatto un passo indietro.
Ultime notizie su Landini Roma
Argomenti discussi: Landini, sindacati nemici? Lo è il governo che vuole cambiare Costituzione; Landini contro lo stato di polizia del governo Meloni. La sicurezza non è repressione; Il Sì smonta Landini. Spudorata menzogna; Landini critica il dl Sicurezza: Non si può instaurare uno stato di polizia, replica di Salvini: Delira.
Landini, sindacati nemici? Lo è il governo che vuole cambiare Costituzione(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La distinzione da fare è tra quando si manifesta pacificamente, senza violenza, questo è un diritto, anzi è un fatto importante perché vuol dire che c'è una partecipazione del ... altoadige.it
Landini difende sciopero, Costituzione e attacca il governo e Salvini: le proteste dei lavoratori sono un dirittoMaurizio Landini difende il valore democratico della mobilitazione dei lavoratori e respinge gli attacchi politici contro il diritto di sciopero, ribadendo la differenza fondamentale tra partecipazion ... globalist.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.