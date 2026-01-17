La comunità iraniana in piazza a Bari | Non possiamo restare indifferenti a quanto accade nel nostro Paese

La comunità iraniana di Bari si riunisce in piazza per esprimere solidarietà e preoccupazione riguardo alle proteste in corso nel loro paese d'origine. Da oltre una settimana, non sono state diffuse notizie ufficiali o immagini aggiornate sugli sviluppi in Iran, lasciando molti con il desiderio di conoscere meglio la situazione e di manifestare il proprio sostegno.

Si tratta della seconda manifestazione dopo quella avvenuta la scorsa settimana in piazza San Ferdinando. "Dall'8 gennaio - spiegano - è passata più di una settimana di totale buio nelle comunicazioni e nell'invio delle immagini" “Dall'8 gennaio è passata più di una settimana in cui non arriva alcuna comunicazione né immagine dalle proteste in corso in Iran. Non possiamo rimanere indifferenti”. A parlare è Shady Alizadeh, avvocatessa e attivista iraniana - in quota Pd - scesa in piazza insieme al resto della comunità in corso Vittorio Emanuele per raccontare la difficile situazione di Teheran e di tutto l'Iran, sconvolto in questi giorni dalla forte repressione da parte del regime dell'ayatollah Ali Khamenei alle proteste scoppiate in strada. 🔗 Leggi su Baritoday.it

