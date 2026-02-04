Coperto il volto dell’angelo con le fattezze di Meloni | le immagini dei lavori nella chiesa

Dopo le polemiche di questi giorni, i lavori nella chiesa di San Lorenzo in Lucina hanno fatto un passo indietro. L’angelo che sembrava raffigurare la presidente del consiglio è stato coperto con della vernice, in attesa di decidere come intervenire ulteriormente. La chiesa resta al centro di un dibattito acceso, mentre i restauri continuano.

Dopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina dopo il restauro, l’immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un’ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell’opera “ancora non è stata presa una decisione”, ma la “decisione sarà condivisa” tra l’ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I restauratori di San Lorenzo in Lucina hanno cancellato il volto dell’angelo, che secondo recenti ricerche somiglia alla premier Meloni.

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato coperto il volto restaurato di un angelo.

Coperto l'angelo col volto della MeloniE' stato coperto, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, il volto restaurato dell'angelo trovato somigliante alla premier Giorgia Meloni. Dopo le polemiche esplose per una denuncia de La ... rainews.it

Coperto il volto dell’angelo con le fattezze di Meloni: le immagini dei lavori nella chiesaDopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina dopo il restauro, l’immagine è ... lapresse.it

