Lancia presenta la nuova Ypsilon HF Line, che si distingue per il look sportivo senza compromettere comfort ed efficienza, grazie all’adozione di dettagli estetici più aggressivi e a un motore ibrido mild del Gruppo Stellantis.

Il ritorno del marchio HF nella gamma Lancia non riguarda soltanto la versione più sportiva elettrica da oltre 280 cv, ma anche la nuova Ypsilon HF Line, un allestimento pensato per chi desidera un’estetica più grintosa senza rinunciare al comfort e alla facilità di utilizzo tipica della compatta torinese, spinta dall’ormai consolidato ibrido mild del Gruppo Stellantis. La HF Line si inserisce nella gamma come una variante d’immagine, disponibile sia con la motorizzazione mild hybrid da 110 cv sia con quella elettrica da 156 cv, mantenendo la stessa impostazione tecnica degli altri allestimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lancia Ypsilon HF Line: look sportivo ma non variano comfort ed efficienza

Approfondimenti su lancia ypsilon

La Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 si basa su un telaio derivato dalla produzione di serie, con trazione integrale permanente.

Lancia Ypsilon HF Line 2025: look sportivo, motori mild hybrid ed elettrico #shorts #automobile

Ultime notizie su lancia ypsilon

Argomenti discussi: Lancia protagonista al Racing Meeting 2026 tra competizione, heritage e futuro sportivo; Vendo Lancia Ypsilon 1.2 mhev HF Line 110cv e-dct nuova a Montagna in Valtellina, Sondrio (codice 15532076); Lancia sotto i riflettori del Racing Meeting 2026 di Vicenza. In mostra i quattro modelli che rappresentano il nuovo corso sportivo; Rally Racing Meeting 2026: Lancia tra presente, futuro e heritage a Vicenza.

Nuova Lancia Ypsilon HF e HF Line: in arrivo entro l’estateLa gamma della Nuova Lancia Ypsilon si espande con due modelli strategici: l’elettrica ad alte prestazioni Lancia Ypsilon HF e l’inedita versione ibrida sportiva Ypsilon HF Line. Entrambe disponibili ... motorionline.com

Lancia Ypsilon: arrivano la HF Line ibrida e la HF elettricaCi sono sigle e simboli capaci di marcare la storia dell’auto e della sportività. Come quell’elefantino visto sulla Ypsilon e piaciuto al pubblico femminile probabilmente senza conoscerne la ... avvenire.it

Per tutto il mese di febbraio 2026 la Lancia Ypsilon si acquista in fortissimo sconto grazie ad una offerta che prevede un taglio di ben 12.950 euro. https://auto.everyeye.it/notizie/offerta-lancia-ypsilon-clamoroso-sconto-12-950-euro-febbraio-2026-859118.ht - facebook.com facebook