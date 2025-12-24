Come sarebbe la Ypsilon HF WRC27 se Lancia volesse

La Ypsilon Rally2 è una vettura cliente, pensata per essere competitiva, affidabile e sostenibile economicamente nei campionati nazionali e internazionali. La Ypsilon HF WRC27, al contrario, sarebbe una vettura ufficiale da Mondiale. Ma si tratta, ovviamente, di un sogno a cui abbiamo voluto dare un’immagine. La Lancia Ypsilon HF WRC27 rappresenterebbe un progetto profondamente diverso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

HF torna con Lancia Ypsilon HF e Ypsilon HF Line - Nel pieno del rinnovamento, il marchio Lancia torna a far splendere il logo HF con due novità: la Ypsilon HF elettrica da 280 CV e la Ypsilon HF Line, un nuovo allestimento che reinterpreta in chiave ... ansa.it

Lancia Ypsilon HF: il ritorno dell’elefantino rosso - Con 280 CV e un differenziale meccanico anteriore, la nuova Ypsilon HF elettrica sorprende anche i puristi. esquire.com

Lancia HF, il ritorno dello storico marchio su Ypsilon - L'iconico marchio HF torna sui modelli attuali Lancia, a partire da Ypsilon HF e Ypsilon HF Line, quest'ultima dotata solo di dettagli stilistici sportivi e non tecnici. ansa.it

IL RITORNO DI LANCIA: UNA NUOVA ERA NEI RALLY Il Team Lancia Corse HF annuncia con entusiasmo la partecipazione alla stagione WRC2 2026, presentando due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il debutto avverrà al Rally di Monte Carlo, dal 22 al - facebook.com facebook