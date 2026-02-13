Vincenzo Calafiore ha scritto che l’amore è il tema principale del suo testo, pubblicato il 14 febbraio 2026 in occasione di San Valentino a Udine, presso la chiesa di San Valentino. La sua riflessione si concentra sulle difficoltà dell’uomo di oggi nel vivere l’amore autentico, in un’epoca in cui le relazioni sembrano più fragili e complicate. Durante l’evento, Calafiore ha condiviso alcune storie di coppie che affrontano sfide quotidiane, evidenziando come l’amore richieda impegno e sincerità.

Vincenzo Calafiore 14 Febbraio 2026 ( Chiesa di San Valentino Udine ) San Valentino 14 22026 “ La cosa peggiore di questo tempo è l’uomo. Questo uomo che non è cambiato, anzi è sempre più sprofondato nel suo insaziabile egoismo. Questa specie di uomo è così ipocrita e stupido che è capace di regalare in questa occasione e per questa occasione rose rosse e pranzi, cene, gioielli . uomini stupidi se poi le incatenate o peggio ancora le violentate nelle maniere peggiori, le togliete la vita! La donna è una galassia ancora da esplorare, è allo stesso tempo il perno su cui rotea la vita. Amatela dunque per questo, e il regalo più bello che le possiate fare sarà quello di amarla così com’è: semplicemente DONNA! “ Vincenzo Calafiore UDINE: BORGO PRACCHIUSO La festa di San Valentino di Borgo Pracchiuso – Udine- è una manifestazione storica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

