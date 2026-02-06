L’amore cambia fisionomia Lei rimane il grande amore della mia vita | gli ex coniugi Katia Follesa e Angelo Pisani

Ieri sera, Angelo Pisani è stato ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo. Durante l’intervista, ha parlato della fine del suo matrimonio con Katia Follesa. Non ha nascosto il dolore, ma ha anche detto che il loro amore, anche se cambiato, rimane importante per entrambi. Pisani ha ribadito che Katia resta il grande amore della sua vita, anche se i due hanno deciso di seguire strade diverse.

Angelo Pisani è stato ospite, ieri 5 febbraio, a “La volta buona” di Caterina Balivo e ha parlato della fine del matrimonio con Katia Follesa. I due si sono separati dopo circa 20 anni di relazione, confermando la fine della loro storia nel 2024. Nonostante la separazione tra Pisani e Follesa resta un legame profondo, fondato sull’affetto e sul rispetto reciproco. A dimostrarlo anche la presenza di Pisani al compleanno della comica lo scorso 12 gennaio, festa alla quale ha partecipato anche il nuovo compagno di lei, Vincenzo Ferrara. “L’amore cambia fisionomia. Lei rimane il grande amore della mia vita, solo che a un certo punto non era più l’amore connotato nel rapporto di coppia”, ha spiegato Pisani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

