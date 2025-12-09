Dicembre in Musica – Le note che curano all' Ematologia dell' ospedale di Pagani | al via i concerti mattutini dedicati ai pazienti

Dicembre in Musica – Le note che curano”: è questo il titolo della splendida iniziativa proposta dall'UOC di Ematologia del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani. Si tratta di una rassegna di concerti mattutini dedicati ai pazienti del Day Hospital, ai loro familiari e agli operatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

