Dicembre in Musica – Le note che curano all' Ematologia dell' ospedale di Pagani | al via i concerti mattutini dedicati ai pazienti
“Dicembre in Musica – Le note che curano”: è questo il titolo della splendida iniziativa proposta dall'UOC di Ematologia del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani. Si tratta di una rassegna di concerti mattutini dedicati ai pazienti del Day Hospital, ai loro familiari e agli operatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Concerti, musica, teatro: 10 eventi a Bologna dal 1 al 7 dicembre 2025
Da ottobre a dicembre a Roma arriva Oasi Culturale: dove arte, musica e comunità trasformano la periferia
Un festival diffuso di teatro, musica, danza, laboratori e incontri da ottobre a dicembre: ecco "Schiusa"
IRCCS CROB : Giovedì 11 dicembre alle ore 16 la musica e l’allegria saranno protagoniste nell’auditorium dell’ IRCCS CROB con il concerto dei Ladri di Carrozzelle L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato U Mani per l'Hospice da anni è a - facebook.com Vai su Facebook
Sul tuo telefono c’è una funzione nascosta che ti apre un mondo: ti risolve ogni problema lopinionista.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it