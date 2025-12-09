Sant Ambroeus l’istituzione milanese segna il suo arrivo in Francia nel cuore della Rive Gauche
Epicentro cosmopolita all’incrocio tra comunità culturali a Milano come a New York, Sant Ambroeus porta nel cuore della Ville Lumière il suo modo autentico e inconfondibile di accogliere. Incontro perfetto. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it
Sant Ambroeus in salsa parigina, la nuova frontiera della storia milanese - La maison meneghina è pronta a festeggiare i 90 anni dalla nascita e dopo le aperture negli Stati Uniti ora sbarca nella Capitale francese ... Scrive repubblica.it
