Facilitare le prestazioni sanitarie e aiutare chi è fragile | nasce lo sportello unico fra Asl e Comune di Novara

Nasce il Punto unico di accesso (PUA) di Novara, un nuovo servizio di collaborazione tra Asl e Comune pensato per semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Un punto di riferimento dedicato a facilitare il percorso di persone fragili con bisogni complessi, offrendo un supporto integrato e più rapido. Un passo importante per migliorare l’assistenza e l’inclusione sul territorio novarese.

Pua, ossia Punto unico di accesso. Si tratta del nuovo servizio di sinergia fra Asl e Comune di Novara, progettato per facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, soprattutto per le persone fragili con bisogni complessi derivanti da problemi di salute o difficoltà.

