affoga nei debiti di famiglia tutto cancellato dai giudici grazie alla legge salva suicidi

Ancona, 26 novembre 2025 – Entrare nella società di famiglia, acquistando una quota di partecipazione del 3%, lo aveva considerato un investimento dovuto ma mai si sarebbe immaginato di finire indebitato fino al collo per quasi 2 milioni e 700 mila euro. Tutto questo per il rilascio di fideiussioni personali a garanzia come aveva chiesto la banca. Quando l'impresa, in cui era diventato socio di minoranza, è fallita l'istituto di credito è andato a bussare anche alla sua porta. Cosa è la legge "salva suicidi". Protagonista un osimano di 45 anni che, facendo leva sulla legge detta "salva suicidi" (perché evitava soluzioni disperate), la numero 3 del 2012, che permette ai privati e a piccole imprese di risolvere situazioni di sovraindebitamento con la possibilità di cancellare i debiti che non si possono pagare avviando una nuova vita economica, ha estinto la maxi cifra facendo ricorso al tribunale civile.

