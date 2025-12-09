Taranto emergenza rifiuti | dieci consiglieri comunali chiedono l’intervento del prefetto La situazione ha superato ogni limite

A Taranto, la crisi dei rifiuti ha raggiunto livelli critici, con quartieri periferici soffocati da cumuli di immondizia non raccolti. Dieci consiglieri comunali hanno richiesto l’intervento del prefetto, evidenziando un’emergenza igienico-sanitaria senza precedenti negli ultimi anni. La situazione ha superato ogni limite, aggravando la criticità della gestione dei rifiuti in città.

Di seguito il comunicato: La situazione igienico-sanitaria di Taranto ha superato ogni limite. I quartieri periferici – Tamburi, Paolo VI e Salinella – sono soffocati da cumuli di rifiuti non raccolti, in un quadro che non ha precedenti negli ultimi anni. Scene di degrado che ledono la dignità dei cittadini e mettono a rischio la salute pubblica. Di fronte a questo disastro urbano e all’inerzia totale dell’amministrazione comunale, 10 consiglieri comunali hanno trasmesso una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto dott.ssa Paola Dessì, chiedendo un suo intervento immediato, anche attraverso misure emergenziali se necessario, per ristabilire condizioni minime di vivibilità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, emergenza rifiuti: dieci consiglieri comunali chiedono l’intervento del prefetto La situazione "ha superato ogni limite"

