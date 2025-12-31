Via Monti Iblei marciapiedi trasformati in discariche | Qui si è superato ogni limite

Via Monti Iblei, un tempo percorso cittadino, si presenta oggi in condizioni di grave degrado. I marciapiedi sono diventati discariche a cielo aperto, ostacolando il passaggio e compromettendo la sicurezza dei residenti. Rifiuti abbandonati e barriere architettoniche rendono difficile la mobilità, suscitando forte preoccupazione tra i cittadini. È fondamentale intervenire prontamente per ripristinare il decoro e l’accessibilità di questa zona.

L'insostenibile degrado di via Monti Iblei 55. Il passaggio pedonale è ormai un miraggio: tra rifiuti abbandonati e barriere architettoniche "da condominio", i cittadini chiedono il ripristino della legalità. Esiste un confine sottile tra la necessità di gestire i rifiuti urbani e il totale. La situazione "ha superato ogni limite"

