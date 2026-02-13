La Zes ha superato quota mille investimenti, portando a circa 12 miliardi di euro gli investimenti complessivi. Le autorizzazioni continuano a arrivare senza sosta, anche con l’ingresso di Umbria e Marche quest’anno. Ora si aspetta solo che le opere vengano completate.

Sfondata anche quota mille, le autorizzazioni agli investimenti nella Zes unica (Mezzogiorno più da quest’anno Umbria e Marche) non conoscono pause. Nei primi 40 giorni del 2026 ne sono state rilasciate dalla Struttura di Missione di Palazzo Chigi, guidata dall’avvocato napoletano Giosy Romano, più di quelle, già rilevanti, dello stesso periodo del 2025: 89, per la precisione, che portano il totale a 1.099 (1.010 quelle contabilizzate complessivamente a fine anno). Ma è evidente che la tendenza all’incremento, che già si era manifestata nei primi giorni del 2025, si rafforza ulteriormente e con l’arrivo delle due nuove regioni “in transizione” è destinata a far crollare ogni possibile, ottimistica previsione (l’interesse suscitato dalla Zes tra le imprese umbre e marchigiane è decisamente alto). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La Zes supera quota mille investimenti per 12 miliardi: «Ora completare le opere»

Approfondimenti su Zes Italia

La ZES Unica 2025 segna un passo importante nelle strategie di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno.

La ZES Unica 2025 si conferma un successo, con la Campania protagonista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Zes Italia

Zes, autorizzazioni a quota 866: così nuova vita ai siti industrialiPrima ha messo al sicuro l’occupazione, garantendo la continuità lavorativa di tutti gli addetti presso l’azienda industriale che li ha assorbiti. Poi, ha assicurato una nuova vita allo stabilimento ... ilmattino.it

Intervista a Giosy Romano: «Zes unica, quota mille; la Campania è leader con agrifood e industria»Avvocato Romano, ma davvero le autorizzazioni uniche della Zes unica viaggiano speditamente verso quota mille? «Assolutamente. Siamo arrivati attualmente a 910 per oltre 30 miliardi di investimenti e ... ilmattino.it