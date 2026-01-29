I Pugni pesanti della guerra Denis Campitelli sul ring della storia
La guerra torna protagonista sui ring con “Pugni pesanti”. Denis Campitelli, noto come uno dei più forti pugili italiani, si trova ora sul ring della storia. Lo spettacolo si trasforma, ma il senso di combattimento resta. Dal pugile che si allena tra le corde, alle trincee dove le regole non contano più: un confronto crudo tra due mondi, quello dello sport e quello del conflitto.
Dal ring al campo di battaglia, dove le regole dello sport non valgono più. Lo spettacolo Pugni pesanti. Leve contro la guerra in scena oggi, giovedì 29 gennaio, al Teatro degli Atti, racconta la storia di Anselmo Mambelli, giovane contadino romagnolo mandato al fronte durante la Seconda Guerra.🔗 Leggi su Riminitoday.it
La boxe come atto di resistenza, Denis Campitelli torna a teatro con "Pugni pesanti"
Il teatro torna a ospitare Denis Campitelli, figura di rilievo nel panorama romagnolo, con lo spettacolo
Denis Campitelli viaggia alla riscoperta delle balere romagnole con "Liscio for dummies"
Quei 'Pugni pesanti'. Storia del pugile eroe sul ring della guerra
La boxe contro la guerra. Domani Pugni pesanti al Teatro degli Atti di Rimini
Rimini. La boxe per sconfiggere la guerra, "Pugni pesanti" con Denis Campitelli al Teatro degli Atti
