La boxe come atto di resistenza Denis Campitelli torna a teatro con Pugni pesanti

Da forlitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro torna a ospitare Denis Campitelli, figura di rilievo nel panorama romagnolo, con lo spettacolo

Mercoledì 28 gennaio, al teatro Verdi di Forlimpopoli torna sul palco uno dei nomi più noti del teatro romagnolo: Denis Campitelli. L'attore e autore porterà in scena "Pugni pesanti – Leve contro la guerra", un intenso spettacolo di narrazione civile che intreccia teatro, memoria storica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

la boxe come atto di resistenza denis campitelli torna a teatro con pugni pesanti

© Forlitoday.it - La boxe come atto di resistenza, Denis Campitelli torna a teatro con "Pugni pesanti"

Leggi anche: Forlimpopoli, Debora Villa e Denis Campitelli tra i volti della nuova stagione del Teatro Verdi

Leggi anche: Denis Campitelli porta in scena la drammaturgia del grande Raffaello Baldini con "Zitti tutti"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.