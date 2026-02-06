Meloni incontra Vance | Europa e Usa uniti da valori comuni Il vicepresidente alla premier | Lavoro eccezionale per le Olimpiadi

Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, in una giornata intensa dedicata alla politica internazionale. La premier ha sottolineato che Europa e Usa condividono valori fondamentali e lavorano insieme. Vance, dal canto suo, ha elogiato il lavoro fatto per le Olimpiadi di Milano-Cortina, definendolo “eccezionale”. Poco prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi, Meloni ha dato segnali di collaborazione e fiducia tra Italia e Stati Uniti.

È stata una giornata densa di appuntamenti istituzionali di alto livello per la premier Giorgia Meloni, a poche ore dell'inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La cerimonia di apertura dei giochi ha infatti attirato nel capoluogo lombardo numerosi capi di Stato e ministri da vari Paesi. Tra essi si segnalano il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, oltre al Presidente polacco Karol Nawrocki e all'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. L'occasione è stata quindi propizia per tenere dei bilaterali con rappresentanti di alto rango di Paesi partner dell'Italia, a cominciare proprio dall'emiro del Qatar, ricevuto all'interno della prefettura di Milano, come da nota diffusa da Palazzo Chigi.

