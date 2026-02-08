Giorno del ricordo il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani fiumani e dalmati

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati. L’associazione insiste perché si ricordi quella pagina drammatica della storia italiana e si continui a difendere il ricordo di chi ha sofferto in silenzio.

In occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre martedì, il Comitato 10 Febbraio, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela e nella diffusione della cultura italiana delle terre giuliane e dalmate, rinnova il proprio impegno affinché la memoria di queste tragedie non venga.

