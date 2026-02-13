La stampa tedesca guarda all’Italia | Meloni sta rivoluzionando la politica migratoria

La stampa tedesca guarda all’Italia: Meloni sta rivoluzionando la politica migratoria. La premier italiana ha deciso di rafforzare i controlli alle frontiere e limitare gli ingressi, motivando la scelta con la necessità di arginare l’aumento dei flussi migratori irregolari che, secondo lei, minacciano la sicurezza del paese. Un dettaglio che colpisce è la stretta sui porti, con il governo che ha intensificato gli sforzi per bloccare le imbarcazioni provenienti dal Nord Africa. Mai come oggi il detto “nessuno è profeta in Patria” sembra essere la migliore sintesi per descrivere il rapporto tra Giorgia Meloni

Mai come oggi il detto "nessuno è profeta in Patria" sembra essere la migliore sintesi per descrivere il rapporto tra Giorgia Meloni e parte della stampa, di sinistra, italiana. Perché ormai, dopo tre anni, è abbastanza evidente che l'intenzione di alcuni che viaggiano al seguito della premier non informare i lettori o i telespettatori dei contenuti dei summit che vedono l'Italia tra i protagonisti mondiali, ma fare domande su questioni che spesso riguardano le dinamiche interne alla politica italiana. Argomenti che, bisogna prenderne atto prima o poi, non interessano proprio i media mondiali ma che sono funzionali alla narrazione di un governo diviso e divisivo.