Le persone al centro | come Philip Morris Italia sta rivoluzionando la manifattura con wellbeing e inclusione

Nel panorama industriale italiano, dove la competizione globale e la trasformazione digitale ridefiniscono costantemente le regole del gioco, emerge con forza una consapevolezza che sta cambiando il volto della manifattura avanzata: il vero motore dell'innovazione sono le persone. Non più semplici "risorse umane", ma capitale strategico su cui costruire il futuro dell'azienda. Philip Morris Italia rappresenta un caso emblematico di questa evoluzione culturale e organizzativa. Con oltre 3.000 dipendenti distribuiti tra Roma e Bologna, l'azienda ha fatto della centralità delle persone il fulcro della propria strategia di trasformazione, costruendo un modello che integra benessere, inclusione e sviluppo continuo in una visione coerente e misurabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

