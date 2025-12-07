Vittoria di carattere per il Futball Cava Ronco | Stucchi decide una sfida combattuta
Il Futball Cava Ronco conquista tre punti preziosi al termine di un match intenso e ricco di emozioni, regolando di misura un avversario organizzato e mai domo. A decidere la sfida è il colpo di testa di Erik Stucchi, tra i protagonisti della giornata insieme a un indiavolato Guiebre, autore di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
