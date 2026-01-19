Monna Tessa via ai lavori | nell' ex area ospedaliera studentato da 480 posti letto FOTO

Da firenzetoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata posata questa mattina la prima pietra del nuovo studentato universitario a Villa Monna Tessa, situata di fronte a Careggi. L’intervento riguarda un’area ex ospedaliera dismessa nel 2018, che verrà riqualificata per ospitare 480 posti letto destinati agli studenti. L’opera rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta abitativa universitaria in città.

Posata questa mattina simbolicamente la prima pietra del nuovo studentato universitario che sorgerà a Villa Monna Tessa, di fronte a Careggi, fino a pochi anni fa area ospedaliera anch'essa, poi dismessa e in disuso dal 2018.L'intervento prevede la trasformazione della grande struttura di via.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Monna Tessa, lavori al via. Studentato pubblico pronto entro il 2027

Leggi anche: Studentato Campus X, taglio del nastro alla Sacca per la struttura da 366 posti letto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

monna tessa viaPosata la prima pietra del nuovo studentato di Villa Monna Tessa - È stata posata oggi, in forma simbolica, la prima pietra del nuovo studentato universitario di Villa Monna Tessa a Firenze: un passaggio chiave nel processo di riqualificazione dell’immobile, avviato ... nove.firenze.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.