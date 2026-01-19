Monna Tessa via ai lavori | nell' ex area ospedaliera studentato da 480 posti letto FOTO
È stata posata questa mattina la prima pietra del nuovo studentato universitario a Villa Monna Tessa, situata di fronte a Careggi. L’intervento riguarda un’area ex ospedaliera dismessa nel 2018, che verrà riqualificata per ospitare 480 posti letto destinati agli studenti. L’opera rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta abitativa universitaria in città.
Posata questa mattina simbolicamente la prima pietra del nuovo studentato universitario che sorgerà a Villa Monna Tessa, di fronte a Careggi, fino a pochi anni fa area ospedaliera anch'essa, poi dismessa e in disuso dal 2018.L'intervento prevede la trasformazione della grande struttura di via.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
