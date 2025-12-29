Aumentano i posti letto ma non ci sono infermieri | Una presa in giro per le persone malate

A Pordenone, l'incremento di dodici posti letto nelle Medicine dell'ospedale avviene senza un aumento corrispondente di personale infermieristico. La situazione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza e sulla reale capacità di garantire cure adeguate ai pazienti. Un intervento che rischia di risultare più un’illusione che una soluzione ai problemi di un sistema sanitario già sotto pressione.

"Ospedale nuovo, anno nuovo, antichi problemi irrisolti. E infatti suscita preoccupazione e un senso di insicurezza la vicenda dell'incremento improvviso di posti letto, dodici in tutto, nelle Medicine dell'ospedale di Pordenone a parità di numero di infermieri o in attesa di trasferimenti da.

