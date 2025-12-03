Carceri La Russa insiste | Un mini-mini-indultino a Natale sarebbe una cosa bella

AGI - "Le speranze sono modeste" ma "non bisogna sottovalutare quel che sta facendo il governo per creare 10mila nuovi posti di detenzione entro un anno. Lo tengo in grande considerazione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tornando, conversando con i cronisti a Palazzo Madama, sulla proposta di quello che definisce un "mini-mini-mini indultino" per i detenuti. "Personalmente un'azione tesa a far uscire qualche mese prima, a Natale, chi uscirebbe a febbraio, mi sembra una bella cosa ", ma "non mi arrabbio se non può essere accolta. Penso che sia giusto proporlo, poi se non è possibile realizzarla per mille motivi me ne faccio una ragione", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carceri, La Russa insiste: "Un mini-mini-indultino a Natale sarebbe una cosa bella"

