Giappone riavviata la più grande centrale nucleare | tra malcontento e risoluzione del deficit energetico

Il Giappone ha riaperto la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande del paese, nel tentativo di affrontare il deficit energetico. Questa decisione, dopo anni di chiusura e controversie, riflette un nuovo approccio alla politica energetica nazionale, tra esigenze di stabilità e preoccupazioni ambientali. La riattivazione suscita reazioni contrastanti, evidenziando le sfide di un equilibrio tra sicurezza, sostenibilità e approvvigionamento energetico.

Il Giappone riporta l'energia nucleare al centro della propria strategia produttiva. È stata, infatti, annunciata la riapertura della centrale di Kashiwazaki-Kariwa situata nella prefettura di Niigata. L'impianto detiene il primato della più grande centrale del paese e dista meno di duecento chilometri da Fukushima, il luogo del tragico incidente avvenuto nel 2011. Pur identificandosi come un evento notevole a causa dell'interruzione durata quasi quindici anni, l'opinione pubblica è fortemente divisa. Il nucleare genera malcontento, ma il governo lo considera necessario. Molti cittadini, a seguito della notizia, hanno espresso forti timori legati ai traumi storici del Paese.

