Alla sede provinciale della Fismic-Confsal di Avellino, si è svolto ieri un incontro dedicato alla crescente rimonta dei motori termici nel settore automotive, motivata dalla crisi delle forniture di componenti elettriche e dalla ripresa delle vendite di veicoli a combustione, con un'attenzione particolare alle nuove strategie delle aziende per salvaguardare i posti di lavoro.

Una folta delegazione di attivisti dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra si sono confrontati con la Segreteria Generale La rimonta del termico nel mondo dell'Automotive è stato l'oggetto della riunione, effettuata presso la sede provinciale della FismicConfsal di Avellino. Tutta l'Irpinia dichiarano Zaolino e Mosca, si aggrappa allo sviluppo di Stellantis di Pratola Serra. Oggi è l'unico stabilimento del gruppo che lavora a pieno regime, garantendo 1500 posti di lavoro. Dal 6 dicembre del 2018 ad oggi continuano Zaolino e Mosca, sono cambiate molte cose. Dall'annuncio dei motori per il Ducato che passava da Foggia ad Avellino (cosa realmente accaduta) alla rimonta del termico che avrà una vita industriale anche dopo il 2035.

Questa mattina ad Avellino si è svolto un incontro istituzionale tra la Commissaria Prefettizia, Dott.

La produzione di veicoli e motocicli rappresenta quasi il 20% del Pil italiano.

