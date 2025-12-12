Avellino incontro tra la Commissaria Perrotta e il Forum del Terzo Settore

Questa mattina ad Avellino si è svolto un incontro istituzionale tra la Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Perrotta, e il Forum del Terzo Settore. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni e le realtà del terzo settore locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e promuovere progetti condivisi per lo sviluppo sociale e civile della comunità.

Si è tenuto questa mattina, presso la Casa Comunale di Avellino, un importante incontro istituzionale tra la Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Perrotta, e una delegazione del Forum del Terzo Settore della provincia di Avellino. All'incontro hanno preso parte, in rappresentanza dell'organismo di.

